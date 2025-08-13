Image: Photo Agency / Shutterstock.com 社員の皆さんに一気にミリオネア超えの資産。とてつもなく大きな数字なので、実感がわきにくいかもしれませんが、5000億ドル（約73兆5000億円）という評価額がまもなくOpenAIに付きそうです。ご存知の通りOpenAIはChatGPTを開発した会社で、関係者によると、今後、社員や元社員が持っている未公開株を売ることができるようにするために、投資家と話