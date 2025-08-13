1回ソフトバンク1死満塁、牧原大が右前に適時打を放つ＝ベルーナドームソフトバンクが6連勝で貯金を今季最多の28とした。一回に柳町、牧原大の連続適時打など打者10人の攻撃で一挙5点を先制。上沢は6回3失点で8勝目。九回を締めた杉山が18セーブ目。西武は今季初登板の松本が一回につかまった。