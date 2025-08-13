お盆休みを信州で過ごしている方も多いのではないでしょうか。迎え盆の13日、松本市の霊園では、朝から多くの家族連れなどが墓参りに訪れ、県内の名所は大勢の観光客でにぎわいを見せました。およそ2400の区画がある松本市の蟻ヶ崎霊園。午前中から家族連れなどが訪れ、墓石をきれいにして花を手向けたあと手を合わせていました。「おじいちゃんお家に一緒に帰りますって。一緒に帰ろうねって」訪れた人は「朝のうちに、早く家に帰