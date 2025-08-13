気鋭のライトノベル作家とイラストレーターがタッグを組んだ、１話５分の４連作ショートアニメプロジェクト『週刊ラノベアニメ』。長月達平原作、千種みのりキャラクターデザインの『Jack the Reaper』第4話では、記憶喪失の殺人事件容疑者である俺（CV：石川界人）が、警察署内で新たなステージへ踏み出す！ 「さぁて、新エリア開拓だ」気を失った小町を取調室に残したまま廊下を抜けて、階段を下