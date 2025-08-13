2025年8月12日、環球時報は、ドイツのスポーツ用品大手アディダスが新作シューズでメキシコの伝統的なサンダルのデザインを盗用したとの批判を受けて謝罪したと報じた。記事は、米国の複数メディアの報道として、アディダスが先日発売したシューズ「オアハカ・スリップオン」がメキシコ原住民のサンダル「ワラチ」に酷似しているとしてメキシコ国内で物議を醸していると紹介。「オアハカ・スリップオン」は織った革ひもに厚いゴム