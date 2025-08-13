中国財務部の情報によると、今年同部は補助金の基準引き上げ、ハード面の施設改善などにおいて、特殊教育学校（障害者を対象とする養護学校など）への支援をさらに強化する方針とのことです。データによると、財務部は支援策として今年42億5000万元（約876億円）を拠出し、これは前年に比べ6億1000万元（約126億円）増え、伸び率は16．8%になるとのことです。補助基準の引き上げについては、今年の春学期から、義務教育（小中学校