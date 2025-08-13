米財務省は8月12日、同日午後時点で米国債の発行残高が37兆48億1762万5842ドルに達したと発表しました。米政府説明責任局（GAO）は、「国債発行残高の膨張が資金調達コストや商品・サービス価格の上昇を招き、企業投資や従業員の給与を減少させている」と指摘しました。ピーター・G・ピーターソン財団（PGPF）のマイケル・ピーターソン会長兼最高経営責任者（CEO）は、「国債発行残高は5カ月ごとに1兆ドル増加している。国債の発行