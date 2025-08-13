SNSの投稿をめぐり、男性に土下座を強要し、スマートフォンを電子レンジで壊したなどとして、男2人が逮捕されました。◇被害者男性の住宅に侵入し、“ある強要”をした疑いがもたれている、小野航平容疑者（32）と茨木陽太容疑者（32）。それは…。小野航平容疑者茨木陽太容疑者「今までのXの投稿について謝罪しろ」被害者は、いわゆる“半グレ”や接客業の女性などに関する暴露をXで度々、投稿していたという40代の男性。