【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「たくさんの人に会って、たくさんの音楽に触れて、もっともっと成長していきたい」（Hana Hope） 19歳のシンガーソングライター、Hana Hopeが8月11日、東京・代官山UNITにて、3度目となるワンマンライブ『Written In The Stars』を行った。 今年3月にメジャーデビューアルバム『Between The Stars』をリリースし、幻想とリアルの狭間を行き来する音楽