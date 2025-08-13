浴衣姿で大輪の花火を見上げる「成人式」の出席者＝13日夜、山口県下関市山口県下関市と北九州市門司区で13日、関門海峡花火大会が開かれるのに合わせ、新型コロナウイルス禍で中止となった2021年1月の下関市成人式が開かれた。出席者約520人を花火大会の特別観覧席に招待。花火大会の前に式典が開かれ、前田晋太郎市長があいさつで「4年前、中止にして申し訳ない気持ちでいた。今日は会話や花火を楽しんで、故郷の良さを感じ