広島市のマツダスタジアムで１３日、プロ野球・広島東洋カープ―阪神タイガース戦が、被爆地・広島から平和の願いを発信する「ピースナイター２０２５」として開催された。ピースナイターは２００８年に始まり、被爆８０年の今年で１８回目。カープの選手らは胸に「Ｐｅａｃｅ」の文字が入り、背中には広島に原爆が投下された８月６日を表す背番号「８６」と、その上に「ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」とつけた特別ユニホームを着用した