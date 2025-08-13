乾いた田んぼに入る小泉農相（中央）＝7月、埼玉県杉戸町乾いた田んぼに種もみをまく「乾田直播」と呼ばれるコメの栽培方法に対し、政府が補助金による普及支援に乗り出すことが13日、分かった。苗作りや田植えの手間が要らないためコストが抑えられ、規模拡大や需要に応じた増産を後押しすることが期待できる。水田が放出する温室効果ガスの削減効果も注目される。2027年度に予定する水田の直接支払制度見直しに関連し支援の対