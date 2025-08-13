福岡県は13日、6月に県道整備のため用地買収した土地について、当初約430万円と算出した用地補償額を、地権者の男性から反発を受けて見直し、最終的に約5倍に相当する約2165万円としていたと明らかにした。交渉時に男性が示した周辺の取引単価を、県担当者が男性の希望額と誤解してコンサルタント業者に伝え、土地評価をやり直させていた。県の二場正義県土整備部次長は記者会見で「著しく高く不適切だった。実態に即した額を