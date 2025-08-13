「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）阪神が広島との投手戦を制した。三回に先頭の高橋が三塁・佐々木の失策で出塁すると、近本はモンテロの失策で無死二、三塁とした。ここで中野が右犠飛で先制点。さらに、１死三塁ではワイルドピッチで２点目を挙げた。無安打で２点を先制した。投げては先発の高橋が五回まで完全投球。六回は２死二塁から左前打を浴びたが、高寺と小幡の素早い中継プレーで二走の佐々木を本