北海道稚内市の市道で、乗用車とバイクが衝突する事故がありました。バイクの後ろには小学生の男の子が乗っていましたが、運転手とともに軽傷で命に別条はありません。 事故があったのは稚内市港１丁目の市道です。８月１３日午後３時半すぎ、付近の人から「車とバイクの接触事故」と消防に通報がありました。消防によりますと、乗用車が左折しようとしたところ、後ろを走っていたバイクが乗用車の左側に衝突したということです