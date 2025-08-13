お笑い芸人の大西ライオンが東京・池袋に完全個室・月額会員制のシミュレーションゴルフ店「大西ライオンゴルフＰａｒｔｙＬｏｕｎｇｅ」を９月１日グランドオープンすることになり、１３日、同所で会見を行った。天竺鼠・瀬下豊、平成ノブシコブシ・吉村崇、ＣＲＡＺＹＣＯＣＯも参加したが、途中、トレードマークのライオンのかぶり物を外し、衝撃の髪形があらわに。会場は爆笑に包まれた。この日は５００万円したとい