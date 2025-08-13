敵地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。6回に自身メジャー初となるトリプルプレーに打ち取られた。これには、エンゼルス地元局の実況席も驚きを隠せない様子だった。5-5の6回無死一、二塁のチャンス。大谷はバークの速球を二塁方向へ弾き返した。鋭い打球だったが、遊撃手のネトに直接捕球された。二塁を踏んで一塁へ送球すると、リードして