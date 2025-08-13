近年はAIを用いたツールがさまざまな分野に導入されており、中でもがん腫瘍などの検出に用いられる医療用AIツールは、患者と医師の双方に利益をもたらすと有望視されています。ところが、医学誌のThe Lancet Gastroenterology and Hepatologyに掲載された新たな論文では、内視鏡検査に医療用AIツールを導入することで、経験豊富な医師のスキルがたった数カ月で低下してしまう可能性があると報告されました。Endoscopist deskilling