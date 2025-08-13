◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年8月13日マツダ）阪神・石井大智投手が2点リードの9回に登板し、無失点で試合を締めた。39試合連続無失点となり、21年に西武・平良海馬がマークしたプロ野球記録に並んだ。また、セ・リーグ記録としては06年に阪神・藤川球児がマークした38試合連続無失点を抜いて単独トップとなった。9回は先頭の中村奨、続くファビアンを連続で空振り三振。小園に中前打を許したものの、最後は末包を空