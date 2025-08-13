モデルのヨンア（39）が13日、自身のインスタグラムを更新し、8歳の息子との英ロンドン旅行ショットを公開した。今月4日には「初めてベルギーに来てます！」とアントワープでのショットなどを投稿していたが、この日は「Londonは息子と来るのは初めて」とナショナルギャラリーの前での白いミニワンピ姿を公開。大英博物館やホテルで撮影した画像や息子とアフタヌーンティーを楽しむショットも投稿し、「一人で来るのとは全く