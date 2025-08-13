◇パ・リーグオリックス―楽天（2025年8月13日京セラD大阪）楽天先発・古謝はオリックス打線の3巡目に捕まった。味方打線の大量援護を背に、5回まで3安打無失点で6奪三振。しかし7点リードの6回、1死満塁から杉本、太田の連続適時打で3失点。7回も無死満塁から太田に右犠飛を許した場面で降板。6回1/3を9安打4失点で、5勝目の権利を手にマウンドを降りた。