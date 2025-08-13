◇パ・リーグ日本ハム-ロッテ（2025年8月13日エスコンＦ）日本ハムのレイエスが起死回生の同点弾を放った。1−2の8回2死走者なし。種市のスプリットを完璧に捉え、リーグトップを独走する22号ソロを左中間席に放り込んだ。