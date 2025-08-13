9回に登板し、プロ野球タイ記録の39試合連続無失点を達成した阪神・石井＝マツダ阪神は石井が九回を締めて6セーブ目を挙げ、プロ野球タイ記録の39試合連続無失点を達成した。高橋が7回4安打無失点で2勝目。三回に中野の右犠飛などで得た2点を守り切った。広島は失策が続き、失点につながった。