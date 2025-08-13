16日に25-26シーズンのプレミアリーグが開幕する。優勝候補筆頭はリヴァプールだが、アーセナルとマンチェスター・シティはそれぞれ積極的な補強を行っており、白熱した戦いが予想される。『Daily mail』では「プレミアリーグで注目すべき10のこと」と題して新シーズンに目を向けている。その中でも特に気になるのは、リーグにおけるルールや審判の変更だ。まず1つ目が半自動オフサイドシステムの導入だ。実際には昨季の終盤から取