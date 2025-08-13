俳優の中尾明慶（37）が13日、インスタグラムを更新。お笑い芸人が撮影した写真を公開した。「『ちょんまげラーメン』のツッコミの人が空き時間に撮ってくれた写真がいい感じだったからあげちゃいますー」とつづり、「Photo by @chonmage_ramen.kimu」と、お笑いコンビ「ちょんまげラーメン」きむ（37）のタグを付けて、縦じまのシャツ姿を公開した。「暑いなぁ。今日スイカ食べた」と明かし、「夏バテ気をつけてー」と呼びかけた