メ〜テレの尾形杏奈アナウンサー（26）が13日、自身のインスタグラムを更新。広島ホームテレビの岡本愛衣アナウンサー（24）とのツーショットを公開した。愛知県みよし市出身の岡本アナとの再会を報告し「久しぶりに岡本愛衣アナウンサーに会えました！(普段はあいあいと呼んでいます)仕事のこともプライベートのことも色々と話せてリフレッシュできましたし、刺激になりました！」と自撮りショットを掲載した。「愛知のこんな所に