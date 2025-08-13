バレーボール女子日本代表は１３日、都内で世界選手権（２２日開幕、タイ）に向けた合宿を公開し、チーム最年少１８歳のアウトサイドヒッター・秋本美空（姫路）は「ＶＮＬではメダルを取れなかったので、世界バレーではしっかりメダルを取れるようにしたいです」と決意をにじませた。元日本代表で秋本の母・愛さんが銅メダル獲得に貢献した２０１０年大会以来の表彰台を目指していく。７月まで行われたネーションズリーグ（Ｖ