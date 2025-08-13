◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１３日・マツダスタジアム）阪神・石井大智投手が日本記録に並ぶ３９試合連続無失点を達成した。２点リードの９回に登板。先頭・中村奨、ファビアンを連続三振。続く小園に中前打を浴びたが、末包を空振り三振に封じ、ゲームを締めた。２１年の平良（西武）の持つプロ野球に並んだ。２３年７月１３日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）以来、１２０試合連続で被本塁打もゼロだ。右腕は四国ＩＬ・高知