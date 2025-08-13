夏の甲子園、新潟代表の中越高校は13日、強豪・関東第一高校と対戦しました。初戦突破に向けて地元の長岡市からも熱いエールが送られました。7年ぶり12回目の甲子園出場となる中越高校。31年ぶりの初戦突破を目指します。対戦相手は去年の夏、準優勝した強豪・関東第一高校です。＜記者リポート＞「こちら長岡市の会場には市民50人以上が集まり、新潟からエールを送ります」＜長岡市民＞「長岡から甲子園という