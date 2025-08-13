◇パ・リーグソフトバンクー西武（2025年8月13日ベルーナD）ソフトバンクは西武を5−3で下し、今季2度目の6連勝とした。初回に打者10人の猛攻で一挙5点。先発の上沢直之投手（31）は6回3失点（自責1）の力投で8勝目を挙げた。今季初登板の西武・松本を立ち上がりを攻めた。2四球と二塁打で1死満塁のチャンスをつくると、柳町、牧原大が2者連続タイムリー。2死満塁からも海野、佐藤直と連続タイムリーで初回に5点を奪った