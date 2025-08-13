２０２６年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説の第１１４作「風、薫る」のダブルヒロインの１人に決まった見上愛が１３日までにＳＮＳを更新。プライベートショットを公開した。インンスタグラムに「数ヶ月前のこと……３．４年ぶりにディズニーに行ってきたよ！それもね夕方から！」とつづり、ディズニーに訪れたことを報告。続けて、「ディズニーって開園前から並んで前日も楽しみで眠れなくってそれがデフォだと思っていた