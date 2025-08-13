◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２阪神（１３日・マツダスタジアム）阪神が必勝リレーで広島打線をねじ伏せ、今季２４度目の完封勝ちを収めた。先発の高橋は７回４安打無失点の快投で２勝目をマーク。６回先頭の佐々木に中前打を許すまでパーフェクト投球を見せるなど、１５０キロ超の伸びのある直球で打者をねじ伏せ、持ち味を発揮した。９回には石井が登板し、３奪三振で無失点。平良（西武）に並ぶプロ野球記録の３９試合