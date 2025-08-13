インドネシアのスラウェシ島で１００万年前以上昔の石器が発見された/M W Moore（ＣＮＮ）インドネシアのスラウェシ島で原始の鋭利な刃物が発見されたことで、「ワラセア」として知られる地域に住んでいた謎の古代人類に関する進化のパズルに新たなピースが加わった。ワラセアはアジアとオーストラリアの間にある島々からなり、その中で最大の島がスラウェシ島だ。研究者は以前、「フローレス原人」と呼ばれる珍しい小柄な人類種が