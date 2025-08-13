ＴＢＳ系「秘密のストレス共有バラエティめ組の園」が１２日に放送された。令和のストレスをコントで再現し考察するバラエティー。あのちゃんこと、歌手でタレント・あの、ダイアン・津田篤宏らが出演した。この日は先週に引き続いて「男の余計な一言」。あのちゃんは、小柄だと思われていることが多いと明かし「写真だけで見てると身長が低く思われがちで。会った男性とかに『うわ！意外とデカいんですね？」って言われる