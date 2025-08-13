13日午後8時46分ごろ、宮崎県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、宮崎県の西都市と川南町です。【各地の震度詳細】■震度2□宮崎県西都市川南町■震度1□宮崎県高鍋町新富町宮崎都農町門川町宮