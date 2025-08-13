米大リーグ・エンゼルスの菊池雄星投手が、全国高校野球選手権大会に出場している母校・花巻東（岩手）の後輩を高級焼き肉店に招待していた。１２日に同校野球部のインスタグラムで焼き肉店での様子が公開された。インスタグラムには焼き肉店での笑顔の写真とともに「本校卒業生で、現在メジャーリーグで活躍されている菊池雄星さん（ロサンゼルス・エンゼルス）より甲子園、１回戦の翌日に高級焼肉店に招待して頂き、メンバー