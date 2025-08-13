現地8月10日、ドーヴィル競馬場で行われたモーリス・ド・ゲスト（G1・芝1300m）は、O.マーフィー騎手騎乗のサジール（牡4、仏・A.ファーブル厩舎）が豪快な差し切り勝ちを収めた。レース序盤は最後方でじっと脚をため、直線で大外から一気に加速。断然人気で主導権を握った昨年覇者ラザットを残り100mで交わすと、そのまま1馬身3/4差をつけてゴールした。タイムは1分15秒09（良）。3着にはウッドショーナが入り、フランス調教