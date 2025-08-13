Cygamesは、スマートフォン向けゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』において、8月14日（木）12時より新たな育成ウマ娘★3［Éclat d’été］ヴィブロスを実装する。ファン待望の実装ヴィブロスは7月31日から開催中のストーリーイベント「サマーデイズ『キミ』グラフィティ」に登場しており、イベント報酬のサポートカード衣装としても好評を得ていた。今回はその衣装姿のまま育成ウマ娘としてガチャに登場。ゲ