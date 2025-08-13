Image: ©1997MADHOUSE 夏だ！ ホラーだ！ ホラーアニメだ！うだるような暑さが続く今日このごろ。「暑い夏にホラー」という少々安直だけど定番をいきたいところ。ホラーは実写もいいですが、アニメもいい。ということでおすすめのホラーアニメをご紹介していきますよ。実写ではできないビジュアルやアニメだからこその表現など、それぞれ個性的な作品をまとめたので夏のお供の参考にし