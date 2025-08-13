◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年8月13日マツダ）首位阪神は広島との接戦を制した。0―0の3回に相手の失策が絡んで無死二、三塁をつくると2番・中野の右犠飛で先制。続く1死三塁の森下のカウント1―1から相手のバッテリーミスで2点目が入った。先発マウンドの高橋は序盤から快調に飛ばし5回まで完全投球。6、7回はともに得点圏に走者を許したものの、ピンチでギアを上げて無失点に封じた。7回4安打無失点、打者24人に