出産・育児を経験して、両親との価値観の違いを感じたことはありませんか？アプリ「ママリ」には、実母との関係性についての投稿がありました。投稿者さんは、育児に厳しい指摘をしてくる実母に悩んでいるそう。同じ母親として頼りにしたい、育児について相談したいと思っていますが、このままでは実母との関係が悪くなってしまいそうで不安だといいます。 実母に育児相談をしたら責められた 実母との関係性に悩んでいます