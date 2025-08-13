「ロボットやエンボディドAIをよりスマートに」をテーマとする2025世界ロボットカンファレンスが今月8日から12日までの5日間、北京で開催された。中国国内外のロボットメーカー200社以上の製品1500点以上が一斉に展示されており、うち100点以上が初公開となっている。北京人型ロボットイノベーションセンターの展示エリアでは、汎用エンボディドAIプラットフォーム「慧思開物」が、「作業スタート！」のタスクを出すと、電力検査・