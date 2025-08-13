Amazfit Balance 2やAmazfit Active 2 Square、Amazfit Helio Strapをまとめてレビュー！スマートウォッチでコスパの良いブランドとしてZepp Healthが展開する「Amazfit（アマズフィット）」があります。これまでにもさまざまな製品が発売され、性能が高く、価格もリーズナブルでコストパフォーマンスの高いモデルがリリースされています。そんなAmazfitの新モデルとして「Amazfit Balance 2」および「Amazfit Active 2 Square」、