食欲の秋、心ときめくグルメの季節が到来しました♡ヒルトン東京お台場の「シースケープ テラス・ダイニング」では、2025年9月1日（月）から11月16日（日）まで、「豊穣の秋＆シャインマスカットスイーツフェア」を開催。秋鮭やきのこ、シャインマスカットなど、旬の食材をたっぷり使った華やかなメニューが勢ぞろい。五感を満たすビュッフェで、秋の訪れを堪能してみませんか？ 秋の味覚をたっぷり