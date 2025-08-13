◆西武―ソフトバンク（13日、ベルーナドーム）西武の先発松本航は5回5失点で降板。昨年9月21日のロッテ戦以来、326日となる1軍マウンドで快投を目指したが、初回に乱れて5失点を喫した。待望だった今季初の1軍マウンドだったが、いきなり打者10人の猛攻にさらされた。5長短打に2四球も絡んで5失点。苦しすぎる立ち上がりとなった。初回は先頭のダウンズに与えた四球を皮切りに招いた1死満塁で、柳町達に右前への先制打を