◆西武―ソフトバンク（13日、ベルーナドーム）ソフトバンクの上沢直之が、5回まで2安打1失点の快投で8勝目の権利を手にした。初回に味方が5点の大量援護。上沢はリズム良くアウトカウントを重ねた。5回1死からデービスに初安打となる中越え二塁打を許すと、一、二塁から長谷川に左前適時打を浴びた。その後のピンチは炭谷を遊ゴロ併殺に打ち取った。5回まで98球、5奪三振。上沢は「みんながつくってくれた（5連勝中の）流