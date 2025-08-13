ガンバ大阪は８月13日、イングランド２部のシェフィールド・ウェンズデーからDF初瀬亮を完全移籍で獲得したと発表した。2018シーズン以来、約７年ぶりにG大阪に復帰する28歳は、クラブの公式サイトで以下の通りコメントした。「こんにちは！初瀬亮です。約７年ぶりにガンバに帰ることを決断しました。神戸に移籍した当時は、色々な葛藤の中、成長した姿を届けたいという想いを持ってガンバから離れ頑張る決断しました。海外