桐生市役所の新庁舎建設を巡る加重収賄事件で、さいたま地検は１３日、元副市長の森山享大容疑者と県議の相沢崇文容疑者をそれぞれ起訴しました。 加重収賄などの罪で起訴されたのは、桐生市の元副市長・森山享大容疑者（５２）です。また、共謀したとしてあっせん収賄などの罪で県議の相沢崇文容疑者（４９）も起訴されました。起訴状によりますと、森山被告は入札事務を監督する立場だった２０２０年の８月から１２月にかけて、