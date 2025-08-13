群馬県は古くから養蚕が盛んですが、子どもたちに蚕ついて理解を深めてもらう展示会が高崎市で開かれています。 特別展「学ぼうカイコ」は、群馬県が飼育量日本一を誇る蚕について興味を持ってもらおうと、高崎市にある日本絹の里が夏休みに合わせて毎年開いているものです。今年は蚕をよりを身近に感じてもらおうと、「推し」をメインテーマにして生態のポイントなどを５つのコーナーで紹介しています。１３日