地元企業の活動や魅力を地域の人たちに知ってもらうための見学会が富岡市の企業で開かれました。 この企業見学会は、地域住民が地元の工場を見学することで親しみを持ってもらおうと、富岡市の一ノ宮地域づくりセンターが３年前から実施しているものです。今年は、富岡市神農原で電子機器製造事業などに取り組む「栄光製作所」で行われ、家族連れなど約５０人が参加しました。 栄光製作所では、主に医療や計測の電子機器の